Один человек погиб из-за хлопка бытового газа в частном доме под Челябинском

Фото: 74.mchs.gov.ru

В результате хлопка бытового газа в частном доме в поселке Дзержинка Верхнеуральского района Челябинской области погиб один человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 18:45 по местному времени (в 16:45 по московскому). В жилом доме произошла разгерметизация пятилитрового газового баллона. Возгорания после хлопка газа не произошло.

"К ликвидации последствий происшествия привлечены 28 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС 13 человек и 3 единицы техники", – сообщили в ведомстве.

Состояние еще четверых пострадавших оценивается как среднетяжелое. Трое пострадавших получили ожоги средней тяжести с поражением 20–30% тела, сообщил ТАСС глава района Сергей Айбулатов.

Все они были направлены в медучреждения. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

Ранее хлопок газа произошел в жилом доме в Коломне. В результате происшествия пострадал один человек. Дальнейшего возгорания не последовало.



СК и прокуратура организовали проверку из-за взрыва газа в подмосковной Коломне

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!