Взрыв произошел на заводе "Молирен" в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Рошальский вестник"

На подмосковном заводе компании "Молирен", специализирующейся на гидрометаллургии, произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На заводе компании ООО "Молирен" в Рошале произошел хлопок", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на место происшествия уже выехали сотрудники оперативных служб. Информация о жертвах и пострадавших пока не появилась.

Как объяснили в подмосковном управлении МЧС РФ, к взрыву на предприятии привела технологическая вспышка алюминиевой пыли. Там также уточнили, что информация об инциденте поступила в 10:59 по московскому времени.

Ранее газ взорвался в жилом доме в подмосковной Коломне. Он привел к возникновению пожара. В ликвидации последствий ЧП участвовали 12 человек и три единицы техники. В результате пострадал один человек.

А 15 января взрыв произошел в доме культуры в Белгородской области, где временно хранились боеприпасы. Происшествие привело к гибели трех военнослужащих, еще 16 оказались ранеными, а восемь числились пропавшими без вести.



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