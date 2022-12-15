Пять человек пострадали при ЧП на нефтекомбинате в Ангарске

Фото: 38.mchs.gov.ru

Пять человек пострадали в результате ЧП на комбинате Ангарской нефтехимической компании (АНХК), сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что, по данным Минздрава, одному проводят лечение в стационаре, еще четыре направлены на амбулаторное лечение.

В близлежащих домах проведено обследование, повреждений не выявлено.

Нефтезавод продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме, отгрузка товара идет по плану.

Взрыв и затем пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске в 01:00 по Москве. Огонь был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, к его тушению привлекли более 100 человек и 28 единиц техники.

СК сообщил о двух погибших. По данным губернатора, это сотрудники комбината. Причиной пожара, могла стать загазованность систем.

В МЧС заявили, что открытое горение ликвидировано. Пожарные заняты проливкой и охлаждением конструкции. Кроме того, производится разборка строительных конструкций.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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