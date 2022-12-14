Возгорание в столичном ЖК "Волга" ликвидировано

Фото: Москва 24

Специалисты смогли ликвидировать пожар в квартире на третьем этаже ЖК "Волга" в Красносельском районе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по столице.

"В 14:31 на пульт спасателей поступила информация о пожаре по адресу Докучаев переулок, дом 2. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Площадь огня составила 10 квадратных метров", – рассказали спасатели.

В МЧС добавили, что специалисты в 14:53 смогли локализовать возгорание, а в 14:55 – ликвидировать.

О пожаре в ЖК "Волга" стало известно в среду, 14 декабря. В результате возгорания травмы получил один человек. Также спасатели смогли спасти еще одного, в том числе и беременную женщину, которая находилась соседней квартире.



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