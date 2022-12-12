Причиной пожара в ТЦ "Стройпарк" стало короткое замыкание из-за дождя

Фото: телеграм-канал ''МЧС России''

Причиной пожара в торговом центре "Стройпарк" в подмосковной Балашихе стало короткое замыкание, вызванное дождем, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Это предварительная причина пожара. Уточняется, что огонь вспыхнул под навесом, где хранился пенополистирол.

Пожар в торговом центре "Стройпарк"произошел утром 12 декабря. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. Отмечалось, что все системы оповещения и пожаротушения в ТЦ сработали штатно.

Отмечается, что огонь распространяется очень быстро. Сперва произошло возгорание стройматериалов на площадке рядом с торговым центром, откуда огонь перекинулся на первый этаж здания. Ситуация осложнена тем, что вблизи ТЦ нет источников воды.

В экстренных службах сообщили, что в результате происшествия пострадал охранник торгового центра. По факту пожара проверку организовала прокуратура Московской области. Правоохранители установят обстоятельства и причины случившегося, дадут оценку исполнению закона, в том числе о пожарной безопасности.

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