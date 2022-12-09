СК показал последствия пожара в гипермаркете OBI в Химках

Видео: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи опубликовали видео последствий пожара в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки". Спасатели сообщали, что от здания остались лишь конструкции.

Пожар в здании произошел около 05:59 в пятницу, 9 декабря. Ему присвоили четвертый ранг сложности.

В результате происшествия погиб один человек. Когда началось возгорание, трое охранников эвакуировались. Источник в экстренных службах рассказал, что один из них остался рядом с гипермаркетом смотреть на пожар, а после взрыва ему на голову упала конструкция.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительной причиной пожара в СК назвали выполнение сварочных работ, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровью потребителей.

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