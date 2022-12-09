ТЦ "Мега" в Химках может оставаться закрытым до конца выходных

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Торговый центр "Мега. Химки" в подмосковных Химках может оставаться закрытым до конца выходных, сообщили РИА Новости в контакт-центре ТЦ.

Там отметили, что из-за восстановительных работ торговый центр может быть закрыт и 11 декабря.

Пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" вспыхнул примерно в 05:59 пятницы, 9 декабря. Позднее ему присвоили четвертый ранг сложности.

В результате происшествия погиб один человек, а здание оказалось почти полностью разрушено. Выяснилось, что погибший был охранником гипермаркета, ему на голову упала конструкция горящего здания.

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как рассказал глава ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, ведомство в последнее время не проводило в OBI проверки на предмет пожарной безопасности из-за моратория на подобные мероприятия. Последняя инспекция состоялась в ноябре 2021 года, тогда специалисты обнаружили 46 нарушений.



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