В компании "Дельта-строй" прокомментировали пожар в гипермаркете OBI в Химках

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Компания "Дальта-строй" не производила сварочных и других видов строительных работ в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" и не имеет отношения к возникновению пожара в здании. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на гендиректора компании Милоша Станишича.

"Мы не имеем к этому отношения. Нас там никогда не было, тем более производства сварочных работ у нас нет", – заявил он.

Пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" начался примерно в 05:59 пятницы, 9 декабря. Позднее ему присвоили четвертый ранг сложности.

В результате происшествия погиб один человек, а здание оказалось почти полностью разрушено. Выяснилось, что погибший был охранником гипермаркета, ему на голову упала конструкция горящего здания.

Предварительной причиной пожара в здании стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



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