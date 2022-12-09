Москва не попадает под влияние пожара в гипермаркете в Химках – мэрия

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Территория столицы не попадает под влияние пожара в торговом центре "Мега Химки" за счет наблюдаемого переноса воздушных масс. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В сообщении отмечается, что нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ не превышены. Это следует из данных автоматических станций контроля атмосферного воздуха.

Пресс-служба сообщает, что передвижная экологическая лаборатория ГПБУ "Мосэкомониторинг" уже проводит обследование прилегающих к зоне пожара территорий. Однако в данный момент превышений установленных нормативов в районе Молжаниновском не выявлено.

Также подчеркивается, что погодные условия способствуют интенсивному рассеиванию продуктов горения.

Пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" начался около 6 часов утра 9 декабря. Позже возгоранию присвоили четвертый из пяти рангов сложности. В результате происшествия погиб один человек. Предварительной причиной пожара в здании стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

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