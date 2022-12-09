10:48Происшествия
Открытое горение в ТЦ "Мега Химки" ликвидировали
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Открытое горение в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Начальник управления Сергей Полетыкин рассказал, что предварительной причиной пожара в здании стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Источник в экстренных службах поведал, что возгорание началось в пристройке при проведении работ.
По его словам, в OBI штатно сработали все системы противопожарной защиты.
Пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" начался около 05:59 9 декабря. Позже возгоранию присвоили четвертый из пяти рангов сложности.
В результате происшествия погиб один человек. Здание гипермаркета оказалось почти полностью разрушено, от него остались лишь конструкции. Пожар удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров в 08:25.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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