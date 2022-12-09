СК возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ "Мега Химки"

Фото: МЧС России

ГСУ Следственного комитета РФ по столичному региону возбудило уголовное дело после пожара, который произошел в ТЦ "Мега Химки" утром 9 декабря. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты намерены выяснить все обстоятельства и установить причину пожара. После осмотра места происшествия планируется провести ряд экспертиз:

судебно-медицинскую;

пожарно-техническую;

судебно-оценочную.

В свою очередь, экстренные службы рассказали РИА Новости , что версия поджога не подтвердилась. В настоящее время специалисты считают, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования или нарушение правил пожарной безопасности во время работ.

Пожар в здании начался примерно в 05:59 пятницы, 9 декабря. Около 07:00 возгоранию присвоили четвертый ранг сложности. Тогда к месту происшествия выехала дополнительная помощь из Москвы.

Позже стало известно, что в гипермаркете OBI произошло обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек. В экстренных службах также рассказали, что от здания остались только несущие конструкции. Пожар был локализован в 08:25.

Сообщалось, что ТЦ "Мега Химки" не откроется для посетителей в пятницу.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до 7 тысяч "квадратов"

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