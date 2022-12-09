Движение транспорта около горящего ТЦ "Мега Химки" не затруднено

Фото: телеграм-канал "112"

Движение транспорта около горящего гипермаркета OBI в торговом центре "Мега Химки" не затруднено. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что на территорию торгового центра не пускают автобусы и другие транспортные средства, а пешеходные зоны огораживают лентой.

Сообщение о возгорании поступило спасателям утром в пятницу, 9 декабря. В 07:05 пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

По данным МЧС, в настоящее время площадь возгорания составляет 7 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

На помощь в тушении в Подмосковье выехали пожарно-спасательные подразделения из Москвы. К ликвидации возгорания также планируют привлечь авиацию.

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