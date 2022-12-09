07:41Происшествия
Движение транспорта около горящего ТЦ "Мега Химки" не затруднено
Фото: телеграм-канал "112"
Движение транспорта около горящего гипермаркета OBI в торговом центре "Мега Химки" не затруднено. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что на территорию торгового центра не пускают автобусы и другие транспортные средства, а пешеходные зоны огораживают лентой.
Сообщение о возгорании поступило спасателям утром в пятницу, 9 декабря. В 07:05 пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.
По данным МЧС, в настоящее время площадь возгорания составляет 7 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
На помощь в тушении в Подмосковье выехали пожарно-спасательные подразделения из Москвы. К ликвидации возгорания также планируют привлечь авиацию.
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