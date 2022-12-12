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Площадь пожара в ТЦ "Стройпарк" в Балашихе увеличилась до 350 кв метров
Фото: телеграм-канал ''Раньше всех. Ну почти''
Площадь пожара в торговом центре "Стройпарк" в подмосковной Балашихе возросла до 350 квадратных метров, в результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС.
"Площадь пожара составляет 350 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", – заявили в пресс-службе МЧС.
В экстренных службах отметили, что в результате пожара пострадал охранник торгового центра.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.
Пожар в торговом центре "Стройпарк" в подмосковной Балашихе произошел утром 12 декабря. Сообщалось, что в здании загорелись стройматериалы.
Возгоранию присвоен третий ранг сложности. В ТЦ была проведена эвакуация посетителей и персонала.
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