Площадь пожара в ТЦ "Стройпарк" в Балашихе увеличилась до 350 кв метров

Фото: телеграм-канал ''Раньше всех. Ну почти''

Площадь пожара в торговом центре "Стройпарк" в подмосковной Балашихе возросла до 350 квадратных метров, в результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Площадь пожара составляет 350 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", – заявили в пресс-службе МЧС.

В экстренных службах отметили, что в результате пожара пострадал охранник торгового центра.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

Пожар в торговом центре "Стройпарк" в подмосковной Балашихе произошел утром 12 декабря. Сообщалось, что в здании загорелись стройматериалы.

Возгоранию присвоен третий ранг сложности. В ТЦ была проведена эвакуация посетителей и персонала.

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