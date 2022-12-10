Производственное здание загорелось на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар вспыхнул в производственном здании на территории завода "СтанкоАгрегат" на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Здание расположено на Перовском шоссе, доме 21, строении 1. По предварительным данным, возгорание происходит в одноэтажном здании на площади порядка 100 квадратных метров.

Люди самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарных. Информации о пострадавших не поступало. Причины ЧП уточняется.

Пожарным удалось не допустить распространения огня, а позже было ликвидировано открытое горение. Огонь уже полностью потушили.

Ранее пожар вспыхнул в усадьбе конца XVII века в Малом Знаменском переулке в субботу утром. Там загорелись перекрытия между вторым этажом и чердаком. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, площадь обрушения – около 40 квадратных метров.

В результате произошедшего пострадал один пожарный.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!