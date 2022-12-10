08:52Происшествия
Пожарный попал под обрушение перекрытий при пожаре в усадьбе в центре столицы
Фото: телеграм-канал 112
При пожаре в здании усадьбы конца XVII века в центре Москвы обрушились перекрытия, под них попал один пожарный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Из-за возгорания произошло обрушение межэтажных перекрытий, под обрушение попал пожарный", – сказал собеседник агентства.
Пожар вспыхнул в усадьбе конца XVII века в Малом Знаменском переулке в субботу утром. Там загорелись перекрытия между вторым этажом и чердаком.
Ранее пожар произошел популярном ресторане Zuma во Владивостоке. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, позднее его удалось ликвидировать.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!