Пожарный попал под обрушение перекрытий при пожаре в усадьбе в центре столицы

Фото: телеграм-канал 112

При пожаре в здании усадьбы конца XVII века в центре Москвы обрушились перекрытия, под них попал один пожарный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Из-за возгорания произошло обрушение межэтажных перекрытий, под обрушение попал пожарный", – сказал собеседник агентства.

Пожар вспыхнул в усадьбе конца XVII века в Малом Знаменском переулке в субботу утром. Там загорелись перекрытия между вторым этажом и чердаком.

Ранее пожар произошел популярном ресторане Zuma во Владивостоке. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, позднее его удалось ликвидировать.



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