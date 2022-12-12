ТЦ "Стройпарк" загорелся в подмосковной Балашихе

Видео: Москва 24

Торговый центр "Стройпарк" загорелся в подмосковной Балашихе. Кадры с места происшествия Москве 24 прислали очевидцы.

По их словам, на месте происшествия работают все необходимые оперативные службы. Проводится эвакуация посетителей и персонала. Информации о пострадавших не поступало.

По данным МЧС, сообщение о возгорании по адресу улица Пригородная, дом 92, поступило в 08:33. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. Также известно, что горят стройматериалы.

Ранее сообщалось, что пожар начался в производственном здании на территории завода "СтанкоАгрегат" на юго-востоке Москвы.

Возгорание произошло в одноэтажном здании на площади порядка 100 квадратных метров. Люди самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарных.



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