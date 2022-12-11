12:16Происшествия
Пожар произошел в ТЦ "Планета" в Апрелевке
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
ГУ МЧС России по Московской области сообщило о пожаре, который произошел в ТЦ "Планета" в Апрелевке утром 11 декабря.
В результате пожара никто не пострадал.
"В 9:44 поступило сообщение о возгорании в торговом центре "Планета" на улице Сентябрьская в доме № 5/1. По прибытии подразделений установлено, что горит мансарда", – передает Агенство "Москва" сообщение спасателей.
Уже в 10:18 пожарной бригаде удалось справиться с огнем. В МЧС рассказали, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
Ранее пожар произошел в двухэтажном административном здании в районе станции МЦК "Владыкино". Сообщалось, что огонь охватил подвесной потолок. Пламя распространилось на 70 квадратных метров.
Спасательная бригада в составе 17 человек участвовала в тушении. Было также задействовано шесть единиц техники. Пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
Отмечалось, что происшествие не повлияло на движение поездов МЦК.
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