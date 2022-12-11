Пожар произошел в ТЦ "Планета" в Апрелевке

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

ГУ МЧС России по Московской области сообщило о пожаре, который произошел в ТЦ "Планета" в Апрелевке утром 11 декабря.

В результате пожара никто не пострадал.

"В 9:44 поступило сообщение о возгорании в торговом центре "Планета" на улице Сентябрьская в доме № 5/1. По прибытии подразделений установлено, что горит мансарда", – передает Агенство "Москва" сообщение спасателей.

Уже в 10:18 пожарной бригаде удалось справиться с огнем. В МЧС рассказали, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в двухэтажном административном здании в районе станции МЦК "Владыкино". Сообщалось, что огонь охватил подвесной потолок. Пламя распространилось на 70 квадратных метров.

Спасательная бригада в составе 17 человек участвовала в тушении. Было также задействовано шесть единиц техники. Пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Отмечалось, что происшествие не повлияло на движение поездов МЦК.

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