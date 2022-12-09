Пожар в гипермаркете OBI в Химках ликвидирован

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В подмосковных Химках ликвидировали возгорание в гипермаркете OBI. Сотрудники МЧС завершают проливку здания, чтобы не допустить новой вспышки огня. Об этом сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в своем телеграм-канале.

"Затем наши городские службы начнут очищать территорию от обломков. Парковка вокруг OBI будет закрыта до понедельника – это необходимо, чтобы обеспечить полный доступ аварийных и спасательных служб для разбора завалов", – написал он.

По словам Волошина, пожарные расчеты максимально быстро прибыли на место происшествия и буквально за два часа локализовали очаги возгорания.

"В ТЦ сработали системы противопожарной безопасности – благодаря этому огонь не распространился дальше по зданию. Центральный корпус "Меги" не пострадал", – подчеркнул он.

Глава округа добавил, что семье охранника, который погиб при пожаре, будет оказана вся необходимая поддержка.

Волошин также отметил, что причины произошедшего установят сотрудники СК, однако, по предварительной версии, были нарушены правила техники безопасности при проведении сварочных работ.

Пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" вспыхнул примерно в 05:59 пятницы, 9 декабря. Позднее ему присвоили четвертый ранг сложности.

В результате происшествия погиб один человек, а здание оказалось почти полностью разрушено. Выяснилось, что погибший был охранником гипермаркета, ему на голову упала конструкция горящего здания.

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как рассказал глава ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, ведомство в последнее время не проводило в OBI проверки на предмет пожарной безопасности из-за моратория на подобные мероприятия. Последняя инспекция состоялась в ноябре 2021 года, тогда специалисты обнаружили 46 нарушений.



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