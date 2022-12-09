Пожар произошел в двухэтажном здании у станции МЦК "Владыкино"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В двухэтажном административном здании в районе станции МЦК "Владыкино" произошел пожар, огонь охватил подвесной потолок. Пламя распространилось на 70 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве в своем телеграм-канале.

Сообщение о пожаре поступило в 13:57 по московскому времени. Спасательная бригада в составе 17 человек участвовала в тушении. Было также задействовано шесть единиц техники.

Возгорание удалось локализовать в 15:01. Пожар был ликвидирован в 15:07. Информации о пострадавших нет.

Происшествие не повлияло на движение поездов МЦК, подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки". Ему присвоили четвертый ранг сложности.

В результате происшествия погиб один человек, а здание оказалось почти полностью разрушено. Выяснилось, что погибший был охранником гипермаркета, ему на голову упала конструкция горящего здания.

Страховщики оценили предварительный ущерб от пожара в OBI

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