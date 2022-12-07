07 декабря, 23:57Происшествия
Женщина погибла при пожаре в доме на Новоясеневском проспекте
Фото: Москва 24
Женщина погибла при пожаре в жилом девятиэтажном доме № 21 на Новоясеневском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"После ликвидации пожара на балконе квартиры обнаружено тело женщины. Она проживала в квартире с сыном и матерью", – указано в сообщении.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В 22:41 возгорание было локализовано, а в 22:54 – ликвидировано. Сообщается, что троих человек осматривают медики, их состояние не уточняется.
Возгорание произошло в среду вечером в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома, а также в приквартирном холле восьмого этажа и балкона на девятом этаже.
Ранее пожар произошел популярном ресторане Zuma во Владивостоке. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, позднее его
Пожар произошел в жилом доме на Новоясеневском проспекте
удалось ликвидировать.
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