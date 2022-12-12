Пострадавший при пожаре в ТЦ охранник отравился угарным газом

Фото: 50.mchs.gov.ru

Охранник, пострадавший при пожаре в торговом центре "Стройтракт" в подмосковной Балашихе, отравился угарным газом, сообщил начальник главка МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

По его словам, жизни пострадавшего ничего не угрожает. Охранник находится в центральной районной больнице.

Пожар в торговом центре "Стройтракт" произошел утром 12 декабря. На площадке рядом с торговым центром загорелись стройматериалы, затем огонь перекинулся на первый этаж здания.

По последним данным, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоили четвертый ранг сложности. Ситуация осложнилась тем, что вблизи ТЦ нет источников воды. Пожарные ликвидировали открытое горение.

По факту пожара проверку организовала прокуратура Московской области, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, вызванное дождем.



Пострадавший при пожаре в ТЦ в Балашихе охранник отравился угарным газом

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