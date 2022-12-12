Пострадавшего при пожаре в ТЦ "Стройтракт" охранника госпитализировали

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Охранника, пострадавшего в результате пожара в торговом центре "Стройтракт" в подмосковной Балашихе, госпитализировали, сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника ГУ МЧС РФ по Московской области Сергея Полетыкина.

Подробности о его состоянии не приводятся.

Пожар в торговом центре "Стройтракт" произошел утром 12 декабря. На площадке рядом с торговым центром загорелись стройматериалы, затем огонь перекинулся на первый этаж здания.

По последним данным, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоили четвертый ранг сложности. Ситуация осложнилась тем, что вблизи ТЦ нет источников воды.

По факту пожара проверку организовала прокуратура Московской области, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, вызванное дождем.

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