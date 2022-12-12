Площадь возгорания в подмосковном ТЦ "Стройпарк" выросла до 10 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал ''112''

Площадь пожара в ТЦ "Стройпарк" в подмосковной Балашихе увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

"Произошло увеличение площади пожара до 10 тысяч квадратных метров", – поделились спасатели.

В МЧС добавили, что пламя стало быстро распространяться из-за обрушения кровли. Кислород обеспечил образование сильных конвективных потоков, в результате возгорание быстро увеличилось в площади. Спасатели продолжают тушение с соблюдением правил охраны труда.

К ликвидации пламени был привлечен вертолет Ми-8. Спасатели поделились, что огонь может охватить все здание торгового центра.

Происшествие в ТЦ произошло утром в понедельник, 12 декабря. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Все системы оповещения и пожаротушения сработали штатно.

Сперва пламя охватило стройматериалы на площадке рядом с торговым центром, откуда огонь перекинулся на первый этаж здания. Вблизи ТЦ нет источников воды, что существенно осложняет ситуацию.

В результате возгорания травмы получил охранник заведения. По факту пожара проверку организовала прокуратура Московской области. Правоохранители установят обстоятельства и причины случившегося.

В качестве предварительной причины возгорания назвали короткое замыкание, вызванное дождем. Отмечается, что огонь появился под навесом, где хранился пенополистирол.

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