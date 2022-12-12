12:24Происшествия
Открытое горение в ТЦ "Стройпарк" в Балашихе ликвидировано
Фото: 50.mchs.gov.ru
Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном торговом центре "Стройпарк" в Балашихе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС.
В ведомстве уточнили, что превышения уровня концентрации вредных веществ в воздухе в результате пожара не зафиксировано.
Информация о происшествии поступила утром в понедельник, 12 декабря. Рядом с торговым центром загорелись строительные материалы, после чего огонь перешел на первый этаж здания.
Специалисты присвоили возгоранию четвертый ранг сложности.
К 11:55 пожарным удалось локализовать пламя на площади 9 тысяч квадратных метров. Между тем площадь обрушения в ТЦ составила 700 "квадратов".
По словам главы ГУ МЧС РФ по Московской области Сергея Полетыкина, спасатели смогли устранить угрозу распространения пламени по второму и третьему этажам.
Из-за пожара проверку начала прокуратура Московской области, а СК РФ возбудил уголовное дело. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, вызванное дождем.
В результате происшествия был госпитализирован охранник ТЦ, однако подробности о состоянии его здоровья не приводились.
Площадь возгорания в подмосковном ТЦ "Стройпарк" выросла до 10 тыс "квадратов"
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