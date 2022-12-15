Открытое горение на НПЗ в Иркутской области потушено – МЧС

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе Иркутской области ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

"В 10.59 (время в Иркутске) пожар на площади 2 500 квадратных метров ликвидирован", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожарные заняты проливкой и охлаждением конструкции. Кроме того, производится разборка строительных конструкций.

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске в 01:00 по Москве. Он был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, к его тушению привлекли более 100 человек и 28 единиц техники.

Причиной пожара, по мнению СК, могла стать загазованность систем.

В результате пожара погибли двое человек. Еще один пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

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