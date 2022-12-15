Причиной пожара на НПЗ в Иркутсткой области могла стать загазованность систем – МЧС

Фото: telegram-канал "Прокуратура Иркутской области"

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарск Иркутской области мог произойти из-за загазованности систем технологической установки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

"Предварительно установлено, что возможной причиной случившегося на установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области могла стать загазованность систем технологической установки", – указано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, к его тушению привлечены 106 человек и 28 единиц техники. Уточняется, что возгорание не представляет угрозу для населения и не влияет на работу инфраструктуры.



Прокуратура Иркутской области поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара. На место события выехали прокурор Иркутской области с заместителем и прокурор города Ангарска.

Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Иркутской области в 01:00 по Москве.

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