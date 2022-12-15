Произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Иркутской области

Фото: telegram-канал "Прокуратура Иркутской области"

Нефтеперерабатывающий завод в Ангарске Иркутской области тушат на площади 2,5 тысячи квадратов. Об этом со ссылкой на мэра города Сергея Петрова сообщает ТАСС.

"Нефтеперерабатывающий завод, 2,5 тыс. квадратов", – заявил Петров.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что в 01:00 по Москве в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. По данным ведомства, к тушению пожара привлекли более 100 человек и 25 единиц техники.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелось здание на территории завода "Звезда".

До этого возгорание произошло в подмосковной Балашихе в ТЦ "Стройтракт".

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