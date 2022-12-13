Здание на территории завода "Звезда" загорелось в Петербурге

Фото: 78.mchs.gov.ru

Здание в Невском районе Санкт-Петербурга горит на площади 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Огонь вспыхнул около 06:38 на улице Бабушкина, 123. Там находится одно из зданий завода "Звезда". Это двухэтажное сооружение размером 50 на 100 метров. Информация о пострадавших пока не поступала.

К ликвидации пожара уже привлекли 7 единиц техники и 35 человек личного состава.

Утром 12 декабря пожар произошел в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе. Площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров. В результате происшествия пострадал охранник. По факту пожара проверку организовала подмосковная прокуратура, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.



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