Работники подмосковного ТЦ "Стройтракт" рассказали о пожаре

Фото: 50.mchs.gov.ru

Сотрудники торгового центра "Стройтракт" в подмосковной Балашихе, в котором произошел пожар, рассказали Москве 24 о случившемся.



По словам одной из сотрудниц, о пожаре ей рассказали клиенты по телефону.

"Позвонили клиенты. Увидели в окно и позвонили", – поделилась сотрудница Марина, в отделе которой произошел пожар.

Она отметила, что сразу же приехала в ТЦ.

"Обидно, конечно. Это наша работа была, наш заработок, только витрину новую поставили", – добавила она.

Еще одни работник "Стройтракта" по имени Алик рассказал, что узнал о произошедшем, когда приехал на работу.

"Приехал на работу, а здесь все горит", – сказал он.

По его словам, он работает продавцом в отделе отделочных материалов. Мужчина уточнил, что пожар произошел в другом отделе, однако из-за дыма отделочные материалы могли испортиться.

Он добавил, что не может точно оценить ущерб отдела, в котором работает.

"У всех были свои вложения. Может, 1,5 миллиона, может, 2 миллиона рублей в обороте", – предположил он.

Происшествие в ТЦ произошло утром в понедельник, 12 декабря. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Все системы оповещения и пожаротушения сработали штатно.

Сперва пламя охватило стройматериалы на площадке рядом с торговым центром, затем огонь перекинулся на первый этаж здания. Вблизи ТЦ нет источников воды, что существенно осложнило ситуацию.

В результате возгорания травмы получил охранник заведения. По факту пожара проверку организовала прокуратура Московской области. Правоохранители установят обстоятельства и причины случившегося. Уголовное дело возбудил СК.

В качестве предварительной причины возгорания назвали короткое замыкание, вызванное дождем. Огонь появился под навесом, где хранился пенополистирол.



Площадь пожара в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе увеличилась до 700 "квадратов"

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