Глава Балашихи назвал предварительную причину пожара в ТЦ "Стройтракт"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Согласно предварительной версии, причиной пожара в торговом центре "Стройтракт" стало короткое замыкание. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

"Специалисты разбираются в причинах пожара, предварительно установлено, что это могло быть короткое замыкание", – написал он.

Юров также отметил, что к настоящему времени возгорание ликвидировано, никто не погиб. Чиновник поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативную и слаженную работу.

Пожар в ТЦ "Стройтракт" произошел утром 12 декабря. Сначала на площадке рядом с торговым центром загорелись стройматериалы, затем огонь перекинулся на само здание. Площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров.

В результате происшествия пострадал охранник предприятия. Мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом.

По факту пожара проверку организовала подмосковная прокуратура, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.



Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре в Балашихе

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