Ущерб от пожара в ТЦ "Стройтракт" может составить несколько миллиардов рублей – ВСС

Фото: 50.mchs.gov.ru

Ущерб от пожара в торговом центре "Стройтракт" в подмосковной Балашихе может достигать нескольких миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Там подчеркнули, что только с точки зрения конструкции здания убыток может составить от 100 миллионов до одного миллиарда рублей.

"Однако любой ТЦ – это множество магазинов, в которых размещены товары, которые будут считаться полностью поврежденными из-за воздействия продуктов горения. Поэтому самая небольшая площадь пожара – 25 на 20 метров – может привести к катастрофическим последствиям для товаров в магазинах по всему ТРЦ", – заявили в союзе.

Пожар в торговом центре "Стройтракт" произошел утром 12 декабря. Произошло возгорание стройматериалов на площадке рядом с торговым центром, откуда огонь перекинулся на первый этаж здания.

По последним данным, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоили четвертый ранг сложности. Ситуация осложнилась тем, что вблизи ТЦ нет источников воды.

В экстренных службах сообщили, что в результате происшествия пострадал охранник торгового центра. По факту пожара проверку организовала прокуратура Московской области, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, вызванное дождем. Огонь вспыхнул под навесом, где хранился пенополистирол.

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