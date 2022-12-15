Два человека погибли при пожаре на НПЗ в Иркутской области

Фото: telegram-канал "Прокуратура Иркутской области"

Четыре человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарск Иркутской области, двое из них погибли, один был госпитализирован. Об этом сообщает СК по Иркутской области.

"В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли", – указано в сообщении.

Следственным отделом по городу Ангарск было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших летальный исход.

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске в 01:00 по Москве. Пожар был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, его тушат 106 человек и 28 единиц техники. Причиной пожара, по мнению СК, могла стать загазованность систем.

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