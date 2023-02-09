Власти назвали основную версию ЧП в Новосибирске

Фото: РИА Новости/Владимир Николаев

Основной версией причины взрыва газа в жилом доме в Новосибирске является нарушение правил эксплуатации газового оборудования, заявил глава Новосибирской области Андрей Травников.

"Основная версия – это нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования", – сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".

Травников отметил, что виновные в этом происшествии будут установлены следственными органами. Также он отметил, что среди пострадавших в результате взрыва и обрушения есть двое детей.

"В целом за медицинской помощью обратились девять человек. Состояние разное, характер травм разный – это и сочетанные травмы, и ожоги, и отравления угарным газом", – пояснил Травников.

Взрыв газа произошел в доме Заельцовского района Новосибирска рано утром в четверг, 9 февраля. В результате обрушился подъезд и начался пожар. По некоторым данным, эпицентр происшествия располагался на третьем этаже.

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. К тушению пожара и разбору завалов привлекли 197 человек и 61 единицу техники. Спустя некоторое время возгорание ликвидировали.

В результате взрыва газа погибли четыре человека. При этом, по данным СМИ, спасатели обнаружили при разборе завалов тело пятого погибшего.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске попал на видеокамеры

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