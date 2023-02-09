Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва газа в доме Новосибирска

Фото: 54.mchs.gov.ru

Машины спецслужб не сразу смогли подъехать к месту взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске из-за неочищенных дорог и тротуаров. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местную жительницу.

По ее словам, пожар был очень сильный, так как "разгорелось все моментально".

"Криков слышно не было, огонь, треск. Обломки от взрыва вокруг. Пятый этаж остался цел", – уточнила женщина.

Она положительно оценила работу спецслужб, которые оперативно прибыли на место. Жительница добавила, что сотрудники ДПС помогли убрать автомобили, которые мешали проезду или могли бы в дальнейшем создать препятствия.

Собеседница издания указала, что паники среди людей не было, все хотели чем-то помочь.

"Как только внизу пожарные начали тушить огонь, сразу же поставили лестницу, стали разбивать окна в ближайших квартирах, которые были ближе к подъезду, чтобы узнать, есть там люди или нет", – сказала женщина.

Еще одна жительница Новосибирска сообщила RT, что живет в соседнем доме. По ее словам, она встала утром и начала собираться на работу, а около 07:45 (по местному времени. – Прим. ред.) прозвучал грохот. Женщина сравнила звук с ощущением, когда в квартире с огромной силой захлопываются окна. Она не смогла ничего увидеть и не сразу поняла, что произошло, так как окна ее жилья выходят на другую сторону.

Собеседница добавила, что мимо пострадавшего дома каждое утро ходит к метро.

"Подхожу ближе и вижу все происходящее: подъезда нет, все обрушено, горит, мужчина стоит на пятом этаже, на краю оставшейся лестничной клетки, и кричит, чтобы стоящие внизу приняли ребенка. Из других окон высунулись люди и кричали: "У нас пожар, помогите", – вспомнила жительница.

По ее словам, первая машина МЧС прибыла к месту буквально через минуту.

О произошедшем рассказала и пенсионерка, которая жила в пятиэтажке. Она проснулась около 06:00 (по местному времени. – Прим. ред.), а уже около 07:40 прозвучал взрыв, сообщает телеканал "360".

"Я стояла и подскочила, испуг был. Глянула за окно – там все нормально. Я быстро оделась и выскочила, обратно уже не зашла", – сказала собеседница.

По ее словам, взрыв был очень сильный.

Взрыв газа произошел в доме Заельцовского района Новосибирска рано утром в четверг, 9 февраля. В результате обрушился подъезд и начался пожар. По некоторым данным, эпицентр происшествия располагался на третьем этаже.

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. К тушению пожара и разбору завалов привлекли 197 человек и 61 единицу техники. Спустя время возгорание ликвидировали.

В результате взрыва газа погибли три человека. Двоих пострадавших поместили в реанимацию, еще семь человек госпитализировали.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").



Момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске попал на видеокамеры

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