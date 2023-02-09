СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Новосибирской области"

Уголовное дело возбудил СК по Новосибирской области после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в связи с обрушением части жилого дома в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – указано в сообщении.

В Следственном комитете также заявили о частичном обрушении двух подъездов дома.

Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска, обрушился подъезд. После взрыва начался пожар, его площадь, по предварительным данным, составила 300 квадратных метров.

Согласно последним данным, в происшествии погибли двое человек, один из которых скончался в больнице от отравления угарным газом. Пострадали не менее пяти человек.

Из дома были эвакуированы 50 человек. Последствия происшествия ликвидируют 197 человек и 61 единица техники. Около дома развернут пункт временного размещения.

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