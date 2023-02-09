Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 2 человек

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Количество погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 2 человек. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников в своем телеграм-канале.

"К сожалению из 34 больницы скорой помощи поступила информация о еще одном погибшем человеке", – написал он.

Губернатор уточнил, что причиной смерти человека стало отравление угарным газом.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения сообщает, что число пострадавших выросло до пяти человек.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска, из-за происшествия обрушился подъезд. В доме начался пожар, его площадь, по предварительным данным, составила 300 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 50 человек.

В ликвидации последствий происшествия заняты 197 человек и 61 единица техники.

До этого взрыв газа произошел вечером 7 февраля в пятиэтажном жилом доме под Тулой. Тогда из-за обрушения части дома погибли восемь человек.

Видео: МЧС России

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