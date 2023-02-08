Квартиру в Тульской области, где взорвался газ, снимали пять работников птицефабрики

Фото: МЧС России

Квартиру в Ефремове Тульской области, где произошел взрыв газа, арендовали пятеро сотрудников местной птицефабрики, один из которых погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"По предварительным данным, эту квартиру уже очень давно сдает хозяйка пятерым работникам птицефабрики "Воловский бройлер". На момент происшествия один из них находился на кухне, он погиб", – сказал представитель служб.

По его словам, также в момент взрыва в квартире находились еще двое работников птицефабрики, которые были спасены. На предприятии и в ведомствах официально данную информацию пока не подтвердили.

Подъезд пятиэтажного дома обрушился в городе Ефремове Тульской области 7 февраля. В результате происшествия оказались разрушены 20 квартир. Погибли пять человек.

Основной причиной взрыва в экстренных службах назвали неисправность газового оборудования.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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