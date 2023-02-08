09:35Происшествия
В МЧС заявили о вероятности нахождения людей под завалами дома в Ефремове
Фото: МЧС Тульская область
Сохраняется вероятность нахождения людей под завалами дома в Ефремове в Тульской области после взрыва бытового газа, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов.
"Вероятность есть, работы продолжаем", – сказал Павлов в эфире телеканала "Россия 24".
По сообщению экстренных служб, которое приводит ТАСС, под завалами могут находиться от трех до шести человек.
Павлов заявил, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва планируется завершить в среду, 8 февраля, к 17:00 по московскому времени.
Обрушение подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремове Тульской области произошло 7 февраля. В прокуратуре предположили, что ЧП произошло из-за взрыва бытового газа.
В свою очередь, экстренные службы рассматривают неисправность газового оборудования как наиболее вероятную причину взрыва.
Число погибших при взрыве в жилом доме составило 5 человек. В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что двух пострадавших госпитализировали – это мужчина и ребенок дошкольного возраста.
Эпицентром взрыва эксперты отметили квартиру на четвертом этаже. Всего разрушены около 20 квартир.
Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Власти Ефремова назвали предварительную причину взрыва в жилом доме
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