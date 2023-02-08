В МЧС заявили о вероятности нахождения людей под завалами дома в Ефремове

Фото: МЧС Тульская область

Сохраняется вероятность нахождения людей под завалами дома в Ефремове в Тульской области после взрыва бытового газа, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов.

"Вероятность есть, работы продолжаем", – сказал Павлов в эфире телеканала "Россия 24".

По сообщению экстренных служб, которое приводит ТАСС, под завалами могут находиться от трех до шести человек.

Павлов заявил, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва планируется завершить в среду, 8 февраля, к 17:00 по московскому времени.

Обрушение подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремове Тульской области произошло 7 февраля. В прокуратуре предположили, что ЧП произошло из-за взрыва бытового газа.

В свою очередь, экстренные службы рассматривают неисправность газового оборудования как наиболее вероятную причину взрыва.

Число погибших при взрыве в жилом доме составило 5 человек. В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что двух пострадавших госпитализировали – это мужчина и ребенок дошкольного возраста.

Эпицентром взрыва эксперты отметили квартиру на четвертом этаже. Всего разрушены около 20 квартир.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").



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