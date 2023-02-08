Режим ЧС ввели в Ефремове в Тульской области после взрыва газа в жилом доме

Фото: Правительство Тульской области

Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Ефремове в Тульской области после трагедии с взрывом газа. Об этом со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону сообщает РИА Новости.

Обрушение части жилого многоквартирного дома в городе Ефремове в Тульской области произошло 7 февраля. В качестве основной версии причины ЧП рассматривается неисправность газового оборудования.

В результате трагедии погибли пятеро человек. Сообщается, что эпицентр взрыва в доме находился на четвертом этаже.

Спасатели проводят на месте происшествия поисковые работы. Двух пострадавших с места ЧП доставили в медицинские учреждения для оказания дальнейшей помощи.

По факту происшествия Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.



Новости часа: взрыв газа стал причиной обрушения в жилом доме в Тульской области

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