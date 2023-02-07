Взрыв газа в жилом доме в Тульской области произошел на четвертом этаже

Фото: МЧС России

Эпицентр взрыва в многоквартирном доме в городе Ефремове в Тульской области находился на четвертом этаже, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже, именно там был эпицентр", – отметил собеседник агентства.

Обрушение части дома в городе Ефремове в Тульской области произошло 7 февраля. Наиболее вероятной причиной ЧП назвали неисправность газового оборудования. Число погибших в результате происшествия достигло пяти человек.

В настоящее время спасатели ведут на месте происшествия поисковые работы. Для оказания дальнейшей помощи с места ЧП отправили в медицинские учреждения двух пострадавших.

По факту ЧП Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в центрально аппарате ведомства.



Новости часа: взрыв газа стал причиной обрушения в жилом доме в Тульской области

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