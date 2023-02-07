07 февраля, 19:12Происшествия
СК возбудил уголовное дело после обрушения части дома в Тульской области
Фото: ТАСС/Ольга Тихонова
СК по Тульской области возбудил уголовное дело после ЧП в регионе, в результате которого обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Следователями следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области в связи с обрушением части жилого дома в г. Ефремове возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – говорится в сообщении.
Кроме того, в центральном аппарате СК РФ поставили на контроль ход и результаты расследования.
Обрушение части дома в городе Ефремове в Тульской области произошло 7 февраля. Наиболее вероятной причиной ЧП назвали неисправность газового оборудования.
В настоящее время известно о четырех погибших в результате обрушения части дома. Спасатели уже начали поисковые работы на месте происшествия.
Неисправность газового оборудования стала причиной взрыва в жилом доме в Ефремове
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