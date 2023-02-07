Жительница пятиэтажки под Тулой почувствовала запах газа за минуты до взрыва – СМИ

Фото: ТАСС/Ольга Тихонова

Жительница пятиэтажки в городе Ефремове Тульской области, где обрушился подъезд жилого дома из-за взрыва газа, за несколько минут до происшествия почувствовала характерный запах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, женщина позвонила внучке и рассказала, что в квартире стоит сильный запах газа. Она попросила вызвать экстренные службы.



Житель Ефремова Гор Григорян отметил, что перед обрушением подъезда услышал взрыв и сработавшие сигнализации автомобилей. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, во время происшествия он был на работе в ресторане.

"Услышал хлопок, наше здание здорово тряхануло. Испугался и выбежал на улицу, где, собственно, и увидел уже разрушенный дом", – отметил мужчина.

Он уточнил, что происшествие случилось около 16:50. При этом, по его словам, в это время возле того самого дома было тихо.

"Единственное, что прорвало ее (тишину. – Прим. ред.), это сигнализация от машин. Люди только собирались к месту трагедии", – заключил Григорян.

Подъезд пятиэтажного дома обрушился в Тульской области вечером 7 февраля. В результате происшествия погибли четыре человека. По данным МЧС РФ, еще пятерых жителей удалось спасти.

В Минздраве отметили, что двух человек госпитализировали. В больницу доставили мужчину и ребенка дошкольного возраста. Их жизни вне опасности. Для эвакуированных жильцов организовали пункт временного размещения.



Неисправность газового оборудования стала причиной взрыва в жилом доме в Ефремове

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