20 квартир оказались разрушены после взрыва в доме в Тульской области

Фото: МЧС Тульская область

Порядка 20 квартир разрушились после обрушения подъезда в жилом доме в городе Ефремове Тульской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Всего 20 квартир подъезда разрушены полностью или частично", – говорится в сообщении.

Взрыв в многоквартирном доме в городе Ефремове случился 7 февраля. В качестве основной версии причины ЧП назвали неисправность газового оборудования.

В связи с происшествием скончались пять человек. Эпицентр взрыва в здании находился на четвертом этаже.

Спасатели организовали на территории ЧП поисковые мероприятия. Двух пострадавших с места происшествия доставили в больницу для оказания дальнейшей помощи.

По факту ЧП российский Следственный комитет по области возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Новости часа: взрыв газа стал причиной обрушения в жилом доме в Тульской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!