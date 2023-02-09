Предварительной причиной взрыва в жилом доме в Новосибирске названа утечка газа

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Предварительной причиной взрыва газа, который привел к обрушению подъезда в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске стала утечка газа. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

"Предварительно, причина – утечка газа. Рассматривается также версия неисправности газового оборудования", – заявил собеседник агентства.

В экстренных службах также уточнили, что эпицентр взрыва располагался на 3 этаже дома.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Из-за взрыва начался пожар, его площадь, по предварительным данным, составила 300 квадратных метров.

По последним данным, погибли двое человек, один из которых скончался в больнице от отравления угарным газом. Пострадали не менее пяти человек.

Из дома были эвакуированы 50 человек. Последствия происшествия ликвидируют 197 человек и 61 единица техники. Около дома развернут пункт временного размещения.

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