Открытое горение ликвидировано после взрыва газа в доме в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Новосибирской области"

Открытое горение ликвидировано после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В настоящее время открытое горение ликвидировано. Осуществляется разбор конструкций и проливка локальных очагов горения под завалами", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для оперативного контроля за ситуацией и выявления очагов горения задействован беспилотник с тепловизором.

На данный момент спасатели осуществляют разбор конструкций и проливку локальных очагов горения под завалами. В ведомстве также сообщили, что к месту происшествия следует тяжелая техника для разбора завалов.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска, обрушился подъезд. После взрыва начался пожар, его площадь составила 300 квадратных метров.

Из-за происшествия погибли двое человек, один из которых умер в больнице от отравления угарным газом. Пострадали не менее пяти человек.

Из дома были эвакуированы 50 человек. Последствия происшествия ликвидируют 197 человек и 61 единица техники. Около дома развернут пункт временного размещения. На месте ЧП также работают психологи МЧС, оказывающие помощь пострадавшим и их родственникам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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