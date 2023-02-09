Жительница Новосибирска рассказала о взрыве газа в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Жительница Новосибирска Виктория Маджидова рассказала телеканалу Москва 24 о взрыве в пятиэтажке.

"Сегодня утром я проснулось от хлопка. Он был достаточно сильный, что даже задребезжали окна, кровать пошатнулась", – сказала Маджидова.

По словам девушки, она сначала не поняла, что произошло, но сильно испугалась. Посмотрев в окно, она увидела, что горит дом, а на улице стояла сильная паника. Жительница отметила, что к этому моменту приехало большое количество спасателей, бригад скорой помощи, сотрудников полиции.

"Зрелище не из лучших, это очень страшно. Весь район об этом говорит. Не дай бог кому-то такое пережить", – заключила очевидец событий.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска произошел рано утром 9 февраля. В результате инцидента был разрушен подъезд. После там вспыхнул пожар, который охватил площадь 300 квадратных метров.

Из здания специалисты эвакуировали 50 человек. Около дома развернут пункт временного размещения. В результате ЧП погибли три человека, двое пострадавших находятся в реанимации, еще семь госпитализированы.

В МЧС отметили, что спасательные работы, а также разбор завалов затрудняются морозом и необходимостью расчищать двор от снега.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").



Момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске попал на видеокамеры

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