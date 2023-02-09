Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до трех

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Количество погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске выросло до трех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбы региона.

"На месте ЧП обнаружено тело третьего погибшего", – отмечается в сообщении.

В Минздраве РФ заявили, что двое пострадавших в результате ЧП находятся в данный момент в реанимации, еще семь госпитализированы.

"Двоим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно. На месте происшествия дежурят пять бригад скорой медицинской помощи", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что пострадавшим оказывается медпомощь в полном объеме. Также при возникновении необходимости будут привлекаться специалисты федеральных медучреждений.

В пресс-службе МЧС России заявили, что работы по поиску людей осложняются необходимостью расчищать двор от снега, а также наличием мороза. На данный момент в здании, где произошел взрыв, разбираются завалы.

"Двоих человек достали из-под завалов", – сказали в экстренных службах.

Рано утром 9 февраля произошел взрыв газа в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска. В результате ЧП разрушился подъезд здания. После там вспыхнул пожар, охвативший площадь 300 квадратных метров. Из дома специалисты эвакуировали 50 человек.

Последствия происшествия ликвидируют 197 человек и 61 единица техники. Около дома развернут пункт временного размещения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на данный момент госпитализированы 11 человек, которые пострадали при ЧП. Кроме того, судьба 11 человек неясна.

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