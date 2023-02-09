Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Новосибирской области"

Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске выросло до двух, сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбы региона.

"По последним данным, два человека погибли", – подтвердили в медицинских службах.

Там отметили, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что на данный момент госпитализированы 11 человек, которые пострадали при ЧП.

"В доме прописаны 117 человек, но есть нюансы, некоторые квартиры сдаются в аренду. Продолжается работа по телефонному обзвону, пока судьба 11 человек неясна", – сказал мэр.

В правоохранительный органах же отметили, что в доме зарегистрированы 118 человек, из которых 22 – дети.

Взрыв газа произошел рано утром 9 февраля в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска, в результате чего разрушился подъезд здания.

После взрыва и обрушения подъезда вспыхнул пожар, который охватил площадь 300 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 50 человек.

Последствия происшествия ликвидируют 197 человек и 61 единица техники. Около дома развернут пункт временного размещения.

Следствие возбудило уголовное дело по части 3 статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Позже пресс-служба МЧС России сообщила, что после взрыва ликвидировано открытое горение, кроме того, осуществляется разбор конструкций и проливка локальных очагов горения под завалами.



Два подъезда обрушились в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске

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