Человека, считавшегося погибшим после взрыва газа в доме в Новосибирске, спасли – МЧС

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Новосибирской области"

Медикам удалось спасти человека, считавшегося погибшим при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске. Об этом со ссылкой на начальника ГУ МЧС по региону Виктора Орлова сообщает "Интерфакс".

"Одного "откачали" в больнице, поэтому, по уточненным данным, в настоящее время один погибший и восемь пострадавших", – заявил Орлов.

Ранее губернатор области Андрей Травников сообщил о двух погибших. По его словам, один человек скончался в больнице от отравления угарным газом.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска, обрушился подъезд. После взрыва начался пожар, его площадь составила 300 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать.

В ликвидации последствий ЧП принимают участие 473 человека и 131 единица техники. Сообщается, что от МЧС России в их числе задействованы 323 человека личного состава и 81 единица техники.

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