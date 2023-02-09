Женщину достали из-под завалов после взрыва газа в доме в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Новосибирской области"

Спасатели вытащили женщину из-под завалов обрушившегося из-за взрыва газа подъезда жилого дома в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Во время разбора завалов в подвале под обрушившемся подъездом пожарно-спасательные подразделения обнаружили женщину, подающую признаки жизни. С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена", – указано в сообщении.

Уточняется, что женщина была госпитализирована в лечебное учреждение. Предполагается, что под завалами могут находиться еще трое. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия для спасения людей наращивается группировка спасателей.

К работе привлечены кинологические расчеты Сибирского спасательного центра и психологи МЧС России. Всего в ликвидации последствий происшествия задействованы 473 человека и 131 единица техники. Уточняется, что от МЧС России в их числе работают 323 человека личного состава и 81 единица техники.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска, обрушился подъезд. После взрыва начался пожар, его площадь составила 300 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать.

Из-за происшествия погибли двое человек, один из которых умер в больнице от отравления угарным газом. Пострадали, согласно последним данным, 8 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.



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